Йоханнес Бе выиграл спринт на заключительном этапе Кубка мира в Кэнморе
Норвежский биатлонист Йоханнес Бе стал победителем спринта на заключительном этапе Кубка мира в Кэнморе (Канада).
Норвежец прошел дистанцию 10 км за 23 минуты 37,0 секунды, не допустив ни одного промаха.
Второе место занял итальянец Томмазо Джакомель, отставший от лидера на 1 минуту 2,7 секунды. Третьим стал Тарьей Бе (+1.04.2).
Кубок мира. Кэнмор (Канада)
Спринт
Мужчины
1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 23.37,0 (0 промахов)
2. Томмазо Джакомель (Италия) — +1.02,7 (1)
3. Тарьей Бе (Норвегия) — 1:04.2 (1)
4. Эмильен Жаклен (Франция) — +1.12,2 (1)
5. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) — +1.13,2 (0)
6. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 1.16,3 (1)
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