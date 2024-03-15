Йоханнес Бе выиграл спринт на заключительном этапе Кубка мира в Кэнморе

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе стал победителем спринта на заключительном этапе Кубка мира в Кэнморе (Канада).

Норвежец прошел дистанцию 10 км за 23 минуты 37,0 секунды, не допустив ни одного промаха.

Второе место занял итальянец Томмазо Джакомель, отставший от лидера на 1 минуту 2,7 секунды. Третьим стал Тарьей Бе (+1.04.2).

Кубок мира. Кэнмор (Канада)

Спринт

Мужчины

1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 23.37,0 (0 промахов)

2. Томмазо Джакомель (Италия) — +1.02,7 (1)

3. Тарьей Бе (Норвегия) — 1:04.2 (1)

4. Эмильен Жаклен (Франция) — +1.12,2 (1)

5. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) — +1.13,2 (0)

6. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 1.16,3 (1)