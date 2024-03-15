Тарьей Бе выиграл малый Хрустальный глобус в спринтерском зачете Кубка мира

Норвежский биатлонист Тарьей Бе выиграл малый Хрустальный глобус в спринтерском зачете Кубка мира.

15 марта Бе-старший занял третье место в спринте на заключительном этапе Кубка мира в Кэнморе (Канада).

В спринтерском зачете Тарьей занял первое место, набрав 384 балла за сезон. Вторым стал Йоханнес Бе (324 балла). Третьим — еще один норвежец Стурла Хольм Лагрейд (302).

Также в пятерку вошли немец Бенедикт Долль (301) и итальянец Томмазо Джакомель (282).