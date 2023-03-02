Йоханнес Бе выиграл спринт на этапе Кубка мира в Нове-Место
Норвежский биатлонист Йоханнес Бе одержал победу в спринте на седьмом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).
29-летний спортсмен преодолел дистанцию в 10 км за 22 минуты и 39,6 секунды, не допустив ни одного промаха на огневых рубежах.
Второе место занял его брат Тарьей Бе (отставание 30,0 секунды; 0 промахов), третьим стал еще один представитель Норвегии Ветле Кристиансен (1.15,2; 1).
Биатлон
Кубок мира
7-й этап
Нове-Место (Чехия)
Спринт, 10 км
Мужчины
1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 22.39,6 (0 промахов)
2. Тарьей Бе (Норвегия) — отставание 30,0 секунды (0)
3. Ветле Кристиансен (Норвегия) — 1.15,2 (1 промах)
4. Эндре Стремсхейм (Норвегия) — 1.17,9 (0)
5. Фабьен Клод (Франция) — 1.23,0 (1)
6. Мартин Понсилуома (Швеция) — 1.25,1 (2)
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