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Сегодня, 19:51

Йоханнес Бе выиграл спринт на этапе Кубка мира в Нове-Место

Мария Гусева
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Йоханнес Бе.
Фото Reuters

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе одержал победу в спринте на седьмом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).

29-летний спортсмен преодолел дистанцию в 10 км за 22 минуты и 39,6 секунды, не допустив ни одного промаха на огневых рубежах.

Второе место занял его брат Тарьей Бе (отставание 30,0 секунды; 0 промахов), третьим стал еще один представитель Норвегии Ветле Кристиансен (1.15,2; 1).

Биатлон

Кубок мира

7-й этап

Нове-Место (Чехия)

Спринт, 10 км

Мужчины

1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 22.39,6 (0 промахов)

2. Тарьей Бе (Норвегия) — отставание 30,0 секунды (0)

3. Ветле Кристиансен (Норвегия) — 1.15,2 (1 промах)

4. Эндре Стремсхейм (Норвегия) — 1.17,9 (0)

5. Фабьен Клод (Франция) — 1.23,0 (1)

6. Мартин Понсилуома (Швеция) — 1.25,1 (2)

Биатлон
Ветле Кристиансен
Йоханнес Бе
Тарьей Бе
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