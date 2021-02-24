Чудов высказался о самоподготовке российских биатлонистов: «А они готовы вернуть деньги, вложенные в них»?

Трехкратный чемпион мира по биатлону Максим Чудов в интервью RT 24 февраля высказал свое мнение о проблемах сборной России.

«Личные тренеры и индивидуальный план подготовки? Такое отношение к себе нужно заслужить. Да и потом, что значит «самоподготовка»? На людей точно так же выделяются государственные средства, им обеспечиваются все условия для работы, кто-то должен за это отвечать? Откуда тренер знает — может, человек вообще на лыжню не выходил, а лежал дома и книжки читал. И как быть, если у лидера команды на главном старте сезона не оказывается медалей, ради которых вся индивидуальная подготовка затевалась? Он готов вернуть деньги, которые были в него вложены? Думаю, что нет», — заявил Чудов.

Сборная России на чемпионате мира по биатлону, который проходил в словенской Поклюке, выиграла лишь одну медаль. Мужская команда заняла в классической эстафете третье место.