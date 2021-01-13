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Йоханнес Бе прокомментировал свою победу в Оберхофе

18:06
Йоханнес Бе. Фото Twitter
Йоханнес Бе. Фото Twitter
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бе поделился впечатлениями после победы в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия).

«Отличная гонка, — сказал норвежец в эфире канала Eurosport 1. — Мне нужно было очень напряженно работать на трассе. Я понимал, что другие спортсмены не допускали промахов, и мне нужно было сконцентрироваться на стрельбе и поддерживать высокую скорость.

Рад что я справился и одержал победу. Иногда ты хорошо чувствуешь себя на стрельбе, иногда нет. Не всегда удается сосредоточиться. В прошлом сезоне таких проблем не было, в этом они есть. Приходится с ними справляться".

Лучшим среди россиян стал Матвей Елисеев, который занял десятое место.

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