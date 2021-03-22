Йоханнес Бе признался, что Легрейд замучил его по ходу сезона

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе 21 марта в интервью официальному сайту IBU подвел итоги сезона-2020/21.

«Я не могу сказать, что счастлив сейчас. Скорее — опустошен. У меня с Легрейдом была жесткая конкуренция, замучил он меня по ходу сезона (улыбается). Победа далась однозначно тяжело. Что скажу о решающем масс-старте? Перед гонкой мы понимали, что победит тот, кто будет выше. Так и случилось», — признался трехкратный обладатель Большого хрустального глобуса.

В общем зачете Кубка мира победу отраздновал Йоханнес Бе, для которого это третий титул кряду (1 052 очка). Легрейд отстал от соотечественника на 13 очков.