Тренер сборной Норвегии рассказал о конфликте с Йоханнесом Бе во время масс-старта

Тренер сборной Норвегии по биатлону Эгиль Кристиансен 22 марта в интервью TV2 прокомментировал инцидент с Йоханнесом Бе во время масс-старт на 10-м этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

«Что случилось между мной и Йоханнесом? Бе не знал, на каком месте после четвертой стрельбы находился Легрейд, а мы вовремя не подсказали. Из-за этого он и крикнул. Мы уже пообщались после гонки, все нормально», — заявил Кристиансен.

В общем зачете Кубка мира победу отраздновал Йоханнес Бе, для которого это третий титул кряду (1 052 очка). Легрейд отстал от соотечественника на 13 очков.