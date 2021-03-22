Легрейд прокомментировал поражение в борьбе за Большой хрустальный глобус

Норвежский биатлонист Штурла Легрейд 21 марта в интервью NRK подвел итоги завершившегося сезона.

«Да, я не выиграл Большой хрустальный глобус, но все равно очень доволен сезоном. Этот масс-старт я запомню до конца жизни. Расстроен ли я? Не вижу смысла, учитывая второе место в тотале и четыре «золота» на чемпионате мира. Это очень крутые показатели», — признался Легрейд.

В общем зачете Кубка мира победу отраздновал Йоханнес Бе, для которого это третий титул кряду (1 052 очка). Легрейд отстал от соотечественника на 13 очков.