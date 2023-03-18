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18 марта, 15:40

Йоханнес Бе обновил рекорд по количеству побед за сезон

Ана Горшкова
Корреспондент
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Йоханнес Бе.
Фото Reuters

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе обновил рекорд по количеству побед за сезон.

18 марта он выиграл гонку преследования на девятом этапе Кубка мира в Холменколлене. Эта победа стала для него 18-й в сезоне.

Бе 16 марта установил новый рекорд по победам за сезон, выиграв в спринте и побив собственное достижение, установленное в сезоне-2018/19 (16 побед). Теперь он обновил результат — 18 побед.

29-летний биатлонист в этом сезоне пропустил две гонки из-за ковида и не был на подиуме только один раз.

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В воскресенье в Холменколлене пройдет заключительная гонка сезона-2022/23. Спортсмены пробегут масс-старт.

Биатлон
Сборная Норвегии по биатлону
Йоханнес Бе
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