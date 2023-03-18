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18 марта, 15:20

Йоханнес Бе выиграл гонку преследования на девятом этапе Кубка мира

Ана Горшкова
Корреспондент
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Йоханнес Бе.
Фото AFP

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе выиграл гонку преследования на девятом этапе Кубка мира в Холменколлене (Норвегия).

Бе преодолел дистанцию в 12,5 км за 32 минуты 34,0 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах.

Второе место в гонке занял француз Кантен Фийон Майе (+32,7; 0 промахов). Тройку лучших замкнул норвежец Штурла Легрейд (+49,1; 1 промах).

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Кубок мира по биатлону-2022/23

9-й этап

Холменколлен, Норвегия

Мужчины, гонка преследования, 12,5 км

1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 32.34,0 (1)

2. Кантен Фийон Майе (Франция) +32,7 (0)

3. Штурла Легрейд (Норвегия) +49,1 (1)

5. Фабьен Клод (Франция) +1.00,4 (1)

Сборная Норвегии по биатлону
Йоханнес Бе
Кантен Фийон Майе
Штурла Легрейд
4
3
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