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Воронина объяснила причину неудачной стрельбы в спринте

14:20
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Тамара Воронина прокомментировала спринт на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене. Россиянка допустила четыре промаха в гонке с двумя огневыми рубежами.

«Было очень сложно. На первом круге пыталась работать быстро, подъехала к стрельбе — и не смогла правильно поймать дыхание. Из-за этого такое большое количество промахов», — сказала Воронина в эфире телеканала «Матч ТВ».

«СЭ» ведет прямую онлайн-трансляцию женского спринта.

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