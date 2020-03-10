Владимир Барнашов: «Непонятно, зачем Логинова выпускали в спринте»

Олимпийский чемпион, бывший главный тренер сборной России Владимир Барнашов прокомментировал неудачное выступления Александра Логинова на этапе Кубка мира в Чехии. В спринте он занял только 65-е место.

— Саша заболел перед этапом, и мне не понятно, зачем его выпускали на спринт, куда вообще смотрел врач, — цитируют Барнашова «Известия». — Он должен был четко поставить диагноз и дать понять штабу, что Логинову не рекомендовано выступать. Надеюсь, что он придет в себя в Контиолахти и сможет вновь бороться за высокие места.