Доротея Вирер выиграла индивидуальную гонку на восьмом этапе Кубка мира
Итальянская биатлонистка Доротея Вирер заняла первое место в женской индивидной гонке восьмого этапа Кубка мира сезона-2022/23.
Спортсменка не допустила промахов и прошла дистанцию за 41.19,6. Второе место заняла итальянка Лиза Виттоцци, уступившая соотечественнице 25,5 секунд. Третьей стала немка Денизе Херрман-Вик.
Биатлон. Кубок мира, восьмой этап. Индивидуальная гонка, 15 км. Женщины
1. Доротея Вирер (Италия) — 41.19,6 (0 промахов).
2. Лиза Виттоцци (Италия) — отставание 25,5 секунды (0).
3. Денизе Херрман-Вик (Германия) +1.38,8 (1)
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