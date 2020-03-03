Васильев считает, что Халили и Резцова на чемпионате мира могли побороться за медали в синг-миксте
04:32
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев назвал молодых спортсменов, которые заслужили попасть в основу сборной России на Кубок мира.
— Карим Халили и Кирилл Стрельцов заслужили того, чтобы провести полноценный сезон в Кубке мира, а Карим и вовсе должен был выступить на ЧМ-2020, — цитируют Васильева «Известия». — Я высказывал идею, что он и Резцова должны были участвовать в сингл-миксте. Уверяю, что они бы показали себя не только не хуже Елисеева и Куклиной, но и поборолись бы за медали.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/982290/timur-ganeev/v-poiskakh-bystrogo-vremeni-reztcova-i-khalili-metiat-v-lidery-biatlona