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Смешанные эстафеты на этапе Кубка мира в Контиолахти будут отменены

18:52
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Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын сообщил, что на этапе Кубка мира Контиолахти проведут еще две гонки: женский и мужской пасьют. А вот смешанные эстафеты будет отменены.

Об этом Норицын сообщил в эфире «Матч ТВ». Позже эту информацию подтвердил главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев.

Напомним, что с 5 по 8 марта этап Кубка мира в Нове-Место прошел без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса в Чехии. Этап Кубка мира в Осло, который был запланирован на 20-22 марта, уже отменен.

Кубок мира по биатлону

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