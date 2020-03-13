Смешанные эстафеты на этапе Кубка мира в Контиолахти будут отменены

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын сообщил, что на этапе Кубка мира Контиолахти проведут еще две гонки: женский и мужской пасьют. А вот смешанные эстафеты будет отменены.

Об этом Норицын сообщил в эфире «Матч ТВ». Позже эту информацию подтвердил главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев.

Напомним, что с 5 по 8 марта этап Кубка мира в Нове-Место прошел без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса в Чехии. Этап Кубка мира в Осло, который был запланирован на 20-22 марта, уже отменен.