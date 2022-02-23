Врачи разрешили норвежки Тандревольд участвовать в гонках

Норвежская биатлонистка Ингрид Тандревольд получила разрешение от врачей на участие в дальнейших соревнованиях.

«Я побывала у нескольких кардиологов, делала обычные ЭКГ, компьютерную томографию и прочее. Если говорить о том, что конкретно я сделала, мне кажется, что это личная медицинская информация. Но я получила одобрение на участие в гонках, так что все так хорошо, как и должно быть», — цитирует спортсменку TV2.

На последнем круге гонки преследования на Олимпиаде в Пекине Тандревольд резко потеряла скорость из-за плохого самочувствия, врачи помогли спортсменке покинуть финишную зону. Норвежке пришлось завершить выступление на Играх.