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Сегодня, 16:12

Врачи разрешили норвежки Тандревольд участвовать в гонках

Иван Шитик
Корреспондент

Норвежская биатлонистка Ингрид Тандревольд получила разрешение от врачей на участие в дальнейших соревнованиях.

«Я побывала у нескольких кардиологов, делала обычные ЭКГ, компьютерную томографию и прочее. Если говорить о том, что конкретно я сделала, мне кажется, что это личная медицинская информация. Но я получила одобрение на участие в гонках, так что все так хорошо, как и должно быть», — цитирует спортсменку TV2.

На последнем круге гонки преследования на Олимпиаде в Пекине Тандревольд резко потеряла скорость из-за плохого самочувствия, врачи помогли спортсменке покинуть финишную зону. Норвежке пришлось завершить выступление на Играх.

Сборная Норвегии по биатлону
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