Шевалье поднялась на второе место в общем зачете, лидирует — Ханна Эберг
Анаис Шевалье после второго места в спринте на 2-м этапе Кубка мира в финском Контиолахти поднялась на вторую позицию в общем зачете (115 очков). Лидирует Ханна Эберг, у которой 156 баллов. Лучшая среди россиянок — Светлана Миронова (54 балла).
Общий зачет (ж)
1 (1). Ханна Эберг (Швеция) — 156 (+60)
2 (10). Анаис Шевалье (Франция) — 115 (+54)
3 (5). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 114 (+43)
4 (2). Юханна Скоттхайм (Швеция) — 112 (+21)
5 (11). Эльвира Эберг (Швеция) — 108 (+48)
6 (4). Динара Алимбекова (Белоруссия) — 108 (+36)
18 (33). Светлана Миронова (Россия) — 54 (+31)
25 (15). Ульяна Кайшева (Россия) — 41 (0)
26 (42). Ирина Казакевич (Россия) — 41 (+28)
38 (39). Тамара Воронина (Россия) — 28 (+14)
47 (40). Евгения Павлова (Россия) — 14 (0)
Спринт (ж)
1 (1). Ханна Эберг (Швеция) — 120 (+60)
2 (2). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 97 (+43)
3 (12). Анаис Шевалье (Франция) — 83 (+54)
4 (6). Динара Алимбекова (Белоруссия) — 74 (+36)
5 (3). Каролин Кноттен (Норвегия) — 67 (+19)
6 (5). Мона Брорссон (Швеция) — 67 (+27)
9 (18). Светлана Миронова (Россия) — 54 (+31)
16 (28). Ирина Казакевич (Россия) — 41 (+28)
39 (-). Ульяна Кайшева (Россия) — 15 (0)
42 (46). Тамара Воронина (Россия) — 14 (+14)
49 (35). Евгения Павлова (Россия) — 6 (0)
47 (40). Евгения Павлова (Россия) — 14 (0)
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