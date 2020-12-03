Анаис Шевалье после второго места в спринте на 2-м этапе Кубка мира в финском Контиолахти поднялась на вторую позицию в общем зачете (115 очков). Лидирует Ханна Эберг, у которой 156 баллов. Лучшая среди россиянок — Светлана Миронова (54 балла).

Общий зачет (ж)

1 (1). Ханна Эберг (Швеция) — 156 (+60)

2 (10). Анаис Шевалье (Франция) — 115 (+54)

3 (5). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 114 (+43)

4 (2). Юханна Скоттхайм (Швеция) — 112 (+21)

5 (11). Эльвира Эберг (Швеция) — 108 (+48)

6 (4). Динара Алимбекова (Белоруссия) — 108 (+36)

18 (33). Светлана Миронова (Россия) — 54 (+31)

25 (15). Ульяна Кайшева (Россия) — 41 (0)

26 (42). Ирина Казакевич (Россия) — 41 (+28)

38 (39). Тамара Воронина (Россия) — 28 (+14)

47 (40). Евгения Павлова (Россия) — 14 (0)

Спринт (ж)

1 (1). Ханна Эберг (Швеция) — 120 (+60)

2 (2). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 97 (+43)

3 (12). Анаис Шевалье (Франция) — 83 (+54)

4 (6). Динара Алимбекова (Белоруссия) — 74 (+36)

5 (3). Каролин Кноттен (Норвегия) — 67 (+19)

6 (5). Мона Брорссон (Швеция) — 67 (+27)

9 (18). Светлана Миронова (Россия) — 54 (+31)

16 (28). Ирина Казакевич (Россия) — 41 (+28)

39 (-). Ульяна Кайшева (Россия) — 15 (0)

42 (46). Тамара Воронина (Россия) — 14 (+14)

49 (35). Евгения Павлова (Россия) — 6 (0)

47 (40). Евгения Павлова (Россия) — 14 (0)