Шевалье-Буше лидирует в спринтерском зачете Кубка мира, Нигматуллина — 18-я
Лидером зачета Кубка мира по биатлону в спринте у женщин является француженка Анаис Шевалье-Буше.
Биатлонистка набрала 92 очка. В тройку лучших также попали шведки Ханна и Эльвира Эберг (90 и 88 очков), соответственно. У белоруски Анны Солы также 88 очков и четвертое место. Пятой с 86-ю очками является Динара Алимбекова.
Лучшая среди россиянок Ульяна Нигматуллина занимает 18-е место (36 очков). 30-я позиция у Кристины Резцовой (22 очков).
Кубок мира
Спринтерский зачет (женщины)
1 (2). Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 92 (+38)
2 (1). Ханна Эберг (Швеция) — 90 (+30)
3 (8). Эльвира Эберг (Швеция) — 88 (+54)
4 (5). Анна Сола (Белоруссия) — 88 (+48)
5 (4). Динара Алимбекова (Белоруссия) — 86 (+43)
6 (21). Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 80 (+60)
18 (17). Ульяна Нигматуллина (Россия) — 36 (+12)
30 (33). Кристина Резцова (Россия) — 22 (+14)
33 (50). Светлана Миронова (Россия) — 21 (+21)
41 (26). Валерия Васнецова (Россия) — 15 (0)
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю