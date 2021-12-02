Лидером зачета Кубка мира по биатлону в спринте у женщин является француженка Анаис Шевалье-Буше.

Биатлонистка набрала 92 очка. В тройку лучших также попали шведки Ханна и Эльвира Эберг (90 и 88 очков), соответственно. У белоруски Анны Солы также 88 очков и четвертое место. Пятой с 86-ю очками является Динара Алимбекова.

Лучшая среди россиянок Ульяна Нигматуллина занимает 18-е место (36 очков). 30-я позиция у Кристины Резцовой (22 очков).

Кубок мира

Спринтерский зачет (женщины)

1 (2). Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 92 (+38)

2 (1). Ханна Эберг (Швеция) — 90 (+30)

3 (8). Эльвира Эберг (Швеция) — 88 (+54)

4 (5). Анна Сола (Белоруссия) — 88 (+48)

5 (4). Динара Алимбекова (Белоруссия) — 86 (+43)

6 (21). Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 80 (+60)

18 (17). Ульяна Нигматуллина (Россия) — 36 (+12)

30 (33). Кристина Резцова (Россия) — 22 (+14)

33 (50). Светлана Миронова (Россия) — 21 (+21)

41 (26). Валерия Васнецова (Россия) — 15 (0)