Сборная России передала эстафету за пределами двадцатки, уступая больше минуты

Кирилл Стрельцов неудачно выступил на первом этапе эстафеты на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе.

Россиянин очень долго работал на огневом рубеже и ходом на втором круге уступил больше 20 секунд. На данный момент Россия находится на 22-м месте, уступая Германии минуту и пять секунд. На втором этапе за Россию побежит Матвей Елисеев.

«СЭ» ведет прямую онлайн-трансляцию мужской эстафеты.