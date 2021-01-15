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Сборная России передала эстафету за пределами двадцатки, уступая больше минуты

16:49
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Кирилл Стрельцов неудачно выступил на первом этапе эстафеты на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе.

Россиянин очень долго работал на огневом рубеже и ходом на втором круге уступил больше 20 секунд. На данный момент Россия находится на 22-м месте, уступая Германии минуту и пять секунд. На втором этапе за Россию побежит Матвей Елисеев.

«СЭ» ведет прямую онлайн-трансляцию мужской эстафеты.

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