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9 марта, 23:53

Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира в США

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Женская сборная Норвегии выиграла эстафету на восьмом этапе Кубка мира в Солджер Холлоу (США).

Норвежки (Юни Арнеклейв, Ида Лиен, Каролине Кноттен и Ингрид Тандревольд) с пятью дополнительными патронами завершили эстафету с результатом 1 час 4 минуты 15.5 секунды.

Второе место заняла сборная Германии, отставшие на 17,2 секунды. Третьими стали шведки (+42,0).

Восьмой этап Кубка мира. Солджер Холлоу (США).

Женщины. Эстафета

1. Норвегия (Юни Арнеклейв, Ида Лиен, Каролине Кноттен и Ингрид Тандревольд) — 1.04.15,5 (0 промахов + 5 доп.патронов)

2. Германия (Янина Хеттих-Вальц, Селина Гротиан, Ванесса Фойгт, Юлия Кинк) — +17,2 (0+7)

3. Швеция (Анна Магнуссон, Муна Брурссон, Ханна Оберг, Эльвира Оберг) — +42,0 (0+10)

Биатлон
Сборная Норвегии по биатлону
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Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры
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