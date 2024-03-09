Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира в США
Женская сборная Норвегии выиграла эстафету на восьмом этапе Кубка мира в Солджер Холлоу (США).
Норвежки (Юни Арнеклейв, Ида Лиен, Каролине Кноттен и Ингрид Тандревольд) с пятью дополнительными патронами завершили эстафету с результатом 1 час 4 минуты 15.5 секунды.
Второе место заняла сборная Германии, отставшие на 17,2 секунды. Третьими стали шведки (+42,0).
Восьмой этап Кубка мира. Солджер Холлоу (США).
Женщины. Эстафета
1. Норвегия (Юни Арнеклейв, Ида Лиен, Каролине Кноттен и Ингрид Тандревольд) — 1.04.15,5 (0 промахов + 5 доп.патронов)
2. Германия (Янина Хеттих-Вальц, Селина Гротиан, Ванесса Фойгт, Юлия Кинк) — +17,2 (0+7)
3. Швеция (Анна Магнуссон, Муна Брурссон, Ханна Оберг, Эльвира Оберг) — +42,0 (0+10)
Новости