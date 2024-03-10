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10 марта, 03:23

Француз Перро выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Солджер Холлоу

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Эрик Перро.
Фото AFP

Французский биатлонист Эрик Перро выиграл мужской спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Солджер Холлоу (США).

Спортсмен прошел дистанцию в 10 километров за 22 минуты и 19,8 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах.

Вторым стал соотечественник Перро Эмильен Жаклен (+3,9 секунды, 2 промаха), на третьей строчке — норвежец Йохан-Олав Ботн (+11,3, 0).

Лидер общего зачета Кубка мира норвежец Йоханнес Бе занял 17-ю строчку (+58,1, 4).

Мужская гонка преследования на этапе в Солджер Холлоу пройдет в воскресенье, 10 марта и начнется в 20.50 (мск).

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