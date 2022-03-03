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Сегодня, 18:02

Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира в Контиолахти

Екатерина Савостина
Корреспондент

Женская сборная Норвегии по биатлону выиграла эстафетную гонку на этапе Кубка мира в Контиолахти.

Биатлонистки преодолели дистанцию за 1 час 9 минут и 48,1 секунды, использовав четыре дополнительных патрона. В составе команды выступили Марта Ольсбу Ройселанн, Тириль Экхофф, Ида Лиен и Ингрид Тандревольд.

Второе место заняла сборная Швеции (+37,7). Замкнула тройку команда из Италии (+1.00,2).

Сборная Франции не финишировала из-за дисквалификации. Жюстин Бреза-Буше нарушила правила во время первой стрельбы.

Биатлон

Контиолахти (Финляндия)

Кубок мира

Женщины

Эстафета

4 х 6 км

1. Норвегия (Марта Ольсбу Ройселанн, Тирил Экхофф, Ида Лиен, Ингрид Таннреволь) — 1:09.48,1 (0 шт. кругов+ 4 доп. патрон)

2. Швеция (Лина Перссон, Анна Магнуссон, Ханна Эберг, Эльвира Эберг) — отставание 37,7 (0+8)

3. Италия (Самуэла Комола, Доротея Вирер, Федерика Санфилиппо, Лиза Виттоцци) — 1.00,2 (0+7)

Сборная Италии по биатлону
Сборная Норвегии по биатлону
Сборная Швеции по биатлону
Ингрид Тандревольд
Марта Ольсбу Ройселанн
Тириль Экхофф
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