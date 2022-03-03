Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира в Контиолахти
Женская сборная Норвегии по биатлону выиграла эстафетную гонку на этапе Кубка мира в Контиолахти.
Биатлонистки преодолели дистанцию за 1 час 9 минут и 48,1 секунды, использовав четыре дополнительных патрона. В составе команды выступили Марта Ольсбу Ройселанн, Тириль Экхофф, Ида Лиен и Ингрид Тандревольд.
Второе место заняла сборная Швеции (+37,7). Замкнула тройку команда из Италии (+1.00,2).
Сборная Франции не финишировала из-за дисквалификации. Жюстин Бреза-Буше нарушила правила во время первой стрельбы.
Биатлон
Контиолахти (Финляндия)
Кубок мира
Женщины
Эстафета
4 х 6 км
1. Норвегия (Марта Ольсбу Ройселанн, Тирил Экхофф, Ида Лиен, Ингрид Таннреволь) — 1:09.48,1 (0 шт. кругов+ 4 доп. патрон)
2. Швеция (Лина Перссон, Анна Магнуссон, Ханна Эберг, Эльвира Эберг) — отставание 37,7 (0+8)
3. Италия (Самуэла Комола, Доротея Вирер, Федерика Санфилиппо, Лиза Виттоцци) — 1.00,2 (0+7)