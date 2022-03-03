Бреза-Буше объяснила ошибку, из-за которой Франция была дисквалифицирована с эстафеты

Французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше рассказала, почему допустила ошибку во время стрельбы в эстафете на этапе Кубка мира в Контиолахти из-за которой команду дисквалифицировали.

Во время первой стрельбы она использовала запасной патрон из второго магазина вместо того, чтобы зарядить его вручную, что запрещено правилами.

«У нас есть право на три дополнительных патрона. Всего у меня было шесть дополнительных патронов в винтовке, но я потеряла один на лежке. После этого я решила взять патрон из другого магазина. Но я не имела на это право. Я даже не знала.

В пылу борьбы я просто хотела выиграть время. Мне противно и жаль, потому что «Малый хрустальный глобус» мог быть нашим, и только по моей вине мы не смогли выиграть его», — приводит слова Бреза-Буше L'Equipe.

Победила в гонке сборная Норвегии. В составе команды выступили Марта Ольсбу Ройселанн, Тириль Экхофф, Ида Лиен и Ингрид Тандревольд.