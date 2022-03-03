Немецкий биатлонист Лессер объявил о завершении карьеры

Немецкий биатлонист Эрик Лессер объявил о завершении профессиональной карьеры по окончании сезона-2021/22.

«После 12 лет в профессионалах настало время попрощаться с самым красивым и увлекательным видом спорта. Я упаковал свои вещи в последний раз и готовлюсь к заключительным 3 этапам Кубка мира.



Я думал выступить на домашнем чемпионате мира в Оберхофе в 2023 году, но нужно быть честным — я чувствую, что настало время уходить. Мне нужно быть рядом с семьей, а мотивации все меньше и меньше», — написал у себя в Instagram Лессер.

33-летний Лессер — трехкратный призер Олимпийских игр. Он завоевал две серебряных медали на Играх в Сочи-2014 и одну бронзовую на Играх в Пхенчхане-2018. Также биатлонист является двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.