Сборная Германии назвала состав на пятый этап Кубка мира в Оберхофе

Тренерский штаб сборной Германии определился с составом на пятый этап Кубка мира по биатлону.

По сравнению с этапами Кубка мира в Хохфильцене в составе произошло два изменения: Симон Шемп и Лукас Фрацшер попали в основу, Роман Рес и Йоханнес Кюн пропустят этапы в Оберхофе. Кроме них побегут Бенедикт Долль, Эрик Лессер, Филипп Хорн и Арнд Пайффер.

Пятый и шестой этапы Кубка мира пройдут в немецком Оберхофе 8-10 и 13-17 января, два первых этапа Кубка IBU — в немецком Арбере (14-17 и 20-23 января).