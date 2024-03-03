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3 марта, 18:05

Сборная Франции выиграла смешанную эстафету на этапе Кубке мира в Хольменколлене

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Сборная Франции стала победителем смешанной эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене (Норвегия).

Сборную Франции представляли Жюли Симон, Софи Шово, Фабьен Клод, Кентен Фийон-Майе. Они финишировали с результатом 1 час 3 минуты 48.6 секунды, затратив шесть дополнительных патронов.

Второе место заняла сборная Швеции с отставанием 32,2 секунды. Третьими стали норвежцы (+35,9).

Кубок мира

Седьмой этап. Осло-Хольменколлен

Смешанная эстафета

1. Франция (Жюли Симон, Софи Шово, Фабьен Клод, Кентен Фийон-Майе) — 1.03.48,6 (0 проахов + 6 доп.патронов)

2. Швеция (Муна Брурссон, Эльвира Оберг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома) — +32,2 (0+8)

3. Норвегия (Ингрид Тандревольд, Ида Лиен, Тарьей Бе, Йоханнес Бе) — +35,9 (1+10)

Биатлон
Сборная Франции по биатлону
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Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры
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