Сборная Франции выиграла смешанную эстафету на этапе Кубке мира в Хольменколлене

Сборная Франции стала победителем смешанной эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене (Норвегия).

Сборную Франции представляли Жюли Симон, Софи Шово, Фабьен Клод, Кентен Фийон-Майе. Они финишировали с результатом 1 час 3 минуты 48.6 секунды, затратив шесть дополнительных патронов.

Второе место заняла сборная Швеции с отставанием 32,2 секунды. Третьими стали норвежцы (+35,9).

Кубок мира

Седьмой этап. Осло-Хольменколлен

Смешанная эстафета

1. Франция (Жюли Симон, Софи Шово, Фабьен Клод, Кентен Фийон-Майе) — 1.03.48,6 (0 проахов + 6 доп.патронов)

2. Швеция (Муна Брурссон, Эльвира Оберг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома) — +32,2 (0+8)

3. Норвегия (Ингрид Тандревольд, Ида Лиен, Тарьей Бе, Йоханнес Бе) — +35,9 (1+10)