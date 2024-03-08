Кубок мира: расписание гонок и где смотреть трансляции этапа в Солджер Холлоу

8-й этап Кубка мира 2023/2024 по биатлону пройдет с 8 по 10 марта

Восьмой этап Кубка мира-2023/24 по биатлону пройдет с 8 по 10 марта в американском Солджер Холлоу. Соревновательную часть этапа откроет мужская эстафета 4 по 7.5 км в пятницу, 8 марта.

Российские спортсмены не могут принимать участия в международных стартах после решения IBU об отстранении в марте 2022 года. В сентябре 2022-го организация продлила санкции в отношении россиян до дальнейшего уведомления.

Расписание: Кубок мира по биатлону в Солджер Холлоу (США)

8 марта, пятница

22.25 (мск) — мужчины, эстафета

9 марта, суббота

01.00 (мск) — женщины, спринт 7.5 км

22.25 (мск) — женщины, эстафета

10 марта, воскресенье

01.00 (мск) — мужчины, спринт 10 км

19.00 (мск) — женщины, гонка преследования 10 км

20.50 (мск) — мужчины, гонка преследования 12,5 км

Время начала соревнований — московское.

В прямом эфире в России следить за гонками можно на онлайн-платформе Okko и Евроспорте по платной подписке. Также соревнования покажут на IBU Live TV.

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