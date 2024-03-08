Кубок мира: расписание гонок и где смотреть трансляции этапа в Солджер Холлоу
Восьмой этап Кубка мира-2023/24 по биатлону пройдет с 8 по 10 марта в американском Солджер Холлоу. Соревновательную часть этапа откроет мужская эстафета 4 по 7.5 км в пятницу, 8 марта.
Российские спортсмены не могут принимать участия в международных стартах после решения IBU об отстранении в марте 2022 года. В сентябре 2022-го организация продлила санкции в отношении россиян до дальнейшего уведомления.
Расписание: Кубок мира по биатлону в Солджер Холлоу (США)
8 марта, пятница
22.25 (мск) — мужчины, эстафета
9 марта, суббота
01.00 (мск) — женщины, спринт 7.5 км
22.25 (мск) — женщины, эстафета
10 марта, воскресенье
01.00 (мск) — мужчины, спринт 10 км
19.00 (мск) — женщины, гонка преследования 10 км
20.50 (мск) — мужчины, гонка преследования 12,5 км
Время начала соревнований — московское.
В прямом эфире в России следить за гонками можно на онлайн-платформе Okko и Евроспорте по платной подписке. Также соревнования покажут на IBU Live TV.