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Резцова — о первом месте Логинова: «Хочется, чтобы такие результаты были стабильными»

16:56
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Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова прокомментировала «СЭ» результаты мужской индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Антхольц-Антерсельве.

— Я очень рада за ребят. Не только за мужчин, но и за девочек. Четыре спортсменки вчера вошли в топ-15. Хотелось бы, чтобы та же Павлова была выше шестого места, но, тем не менее, это все равно успех для нас.

Сегодняшние результаты меня очень сильно порадовали. Саша выждал свое недомогание и подготовился, это здорово. Удивил и Женя Гараничев, был близок он к медалем. Хочется, чтобы такие результаты были стабильными. Чтобы Саша всегда боролся за медали, а Женя приближался к первой шестерке.

(Владимир Пушкарев)

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

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