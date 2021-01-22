Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова прокомментировала «СЭ» результаты мужской индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Антхольц-Антерсельве.

— Я очень рада за ребят. Не только за мужчин, но и за девочек. Четыре спортсменки вчера вошли в топ-15. Хотелось бы, чтобы та же Павлова была выше шестого места, но, тем не менее, это все равно успех для нас.

Сегодняшние результаты меня очень сильно порадовали. Саша выждал свое недомогание и подготовился, это здорово. Удивил и Женя Гараничев, был близок он к медалем. Хочется, чтобы такие результаты были стабильными. Чтобы Саша всегда боролся за медали, а Женя приближался к первой шестерке.

(Владимир Пушкарев)