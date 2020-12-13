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Павлова: «Сегодня маленько не удалась стрельба»

14:34
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Российская биатлонистка Евгения Павлова прокомментировала итоги женской гонки преследования на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене.

«В Хохфильцене традиционно сложные этапы, особенно что касается стрельбы. Сложный подход, на рубеже просто задыхаешься. Сегодня маленько не удалась стрельба, четыре промаха — это много», — сказала Павлова в эфире телеканала «Матч ТВ».

По итогам женского пасьюта Павлова пришла к финишу 42-й, победу одержала норвежка Марта Ольсбу Ройселанн.

Кубок мира по биатлону

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