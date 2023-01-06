Йоханнес Бе выиграл спринт на этапе Кубка мира в Поклюке, норвежцы заняли весь пьедестал

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе одержал победу в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в словенской Поклюке.

Спортсмен допустил один промах и преодолел дистанцию в 10 км за 23 минуты и 55,9 секунды.

Второе место занял его брат Тарьей Бе, бронзовым призером стал их соотечественник Штурла Легрейд.

Бывший биатлонист сборной России Тимофей Лапшин, с 2017 года представляющий Корею, показал седьмой результат.