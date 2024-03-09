Норвежцы выиграли мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Солджер Холлоу, несмотря на 3 штрафных круга

Сборная Норвегии выиграла последнюю мужскую эстафету сезона на этапе Кубка мира в Солджер Холлоу.

Стурла Холм Легрейд не смог закрыть три мишени стоя на первом этапе, но затем братья Тарьей и Йоханнес Бе и Ветле Шостад Кристиансен смогли отыграть три штрафных круга. Норвежцы преодолели дистанцию за 1 час 13 минут и 12,3 секунды.

Серебряными призерами стали итальянцы (Патрик Браунхофер, Дидье Бьона, Лукас Хофер, Томмазо Джакомель), а замкнули тройку немцы (Юстус Штрелов, Йоханнес Кюн, Бенедикт Долль, Филипп Наврат). Их разделили 0,8 секунды.