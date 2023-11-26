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Сегодня, 18:46

Йоханнес Бе занял третье место в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира

Алина Савинова
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Йоханнес Бе.
Фото AFP

Немец Роман Рес одержал победу в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде.

Спортсмен из Германии преодолел дистанцию за 51 минуту 27,2 секунды, допустив один промах. Серебряную медаль завоевал его соотечественник Юстус Штрелов (+12,1 секунды; 1 промах). Победитель Кубка мира прошлого сезона норвежец Йоханнес Бе стал третьим (+25,0 секунды; 2 промаха).

Первый этап Кубка мира стартовал 25 ноября и завершится 3 декабря.

Биатлон
Йоханнес Бе
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