Немецкий биатлонист Долль победил в спринте на Кубке мира в Ленцерхайде, Йоханнес Бе — второй

Немецкий биатлонист Бенедикт Долль выиграл спринт на третьем этапе Кубка мира в Ленцерхайде (Швейцария). Он не допустил ни одной ошибки на огневых рубежах.

Вторым стал Йоханнес Бе с отставанием от лидера в 5,4 секунды, который ошибся на лежке один раз. Третий — немец Филипп Наврат, допустивший один промах на первой стрельбе. Он проиграл соотечественнику, выигравшему спринт, 36,8 секунды.

Биатлон. Кубок мира. Ленцерхайде, третий этап

Мужчины. Спринт, 10 км

1. Бенедикт Долль (Германия) — 23:15,8 (0 промахов).

2. Йоханнес Бе (Норвегия) +5,4 секунды (1).

3. Филипп Наврат (Германия) +36,8 (1).