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Мартен Фуркад выразил недовольство решением провести этап Кубка мира в Нове-Место без зрителей

14:33

Французский биатлонист Мартен Фуркад выразил недовольство в связи с тем, что этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место пройдет без зрителей из-за вспышки коронавируса в Европе.

— Продолжаются несостыковки в истории с коронавирусом, — написал в своем Twitter Фуркад. — Чешские болельщики не смогут посетить этап в Нове-Место, но в то же время нет никаких проблем с тем, что все спортсмены приедут в Чехию выступать, хоть мы все и были в Италии 7 дней назад.

Этап Кубка мира в Нове-Место пройдет с 5 по 8 марта.

Кубок мира по биатлону

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