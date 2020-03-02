Мартен Фуркад выразил недовольство решением провести этап Кубка мира в Нове-Место без зрителей

Французский биатлонист Мартен Фуркад выразил недовольство в связи с тем, что этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место пройдет без зрителей из-за вспышки коронавируса в Европе.

— Продолжаются несостыковки в истории с коронавирусом, — написал в своем Twitter Фуркад. — Чешские болельщики не смогут посетить этап в Нове-Место, но в то же время нет никаких проблем с тем, что все спортсмены приедут в Чехию выступать, хоть мы все и были в Италии 7 дней назад.

Inconsistency continues with #COVID19 . Czech fans cannot attend to @biathlonNMNM while there is no problem for the whole biathlon caravan to travel there in spite of the fact we were all in Italy less than 14 days ago (7)... https://t.co/8Se0NkpYzT — Martin Fourcade (@martinfkde) March 2, 2020

Этап Кубка мира в Нове-Место пройдет с 5 по 8 марта.