Логинов объяснил причины четвертого места в эстафете в Оберхофе

Александр Логинов после эстафеты на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе сожалел, что сборная России не смогла попасть в медали.

«Не хватило опыта на стрельбе, тяжелые условия были на рубеже, где-то тактически, может, не все сделали правильно. Обидно, что опять на четвертом месте. Как отработал свой этап? Ва-банк точно не пошел. Да, включился с первых метров, начал догонять, но в группе это проще все делось. Очень жаль, что не удалось опять побороться за медали», — сказал Логинов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Победителем мужской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе стала сборная Франции. Второе место у сборной Норвегии, третье — у сборной Италии. Российская команда на четвертой позиции.