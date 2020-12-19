Логинов, Елисеев, Гараничев и Казакевич выступят в масс-стартах на этапе Кубка мира в Хохфильцене
18:39
Российские биатлонисты Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Ирина Казакевич 20 декабря выступят в масс-стартах на этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене, сообщает пресс-служба СБР.
Эдуард Латыпов, Евгения Павлова и Татьяна Акимова — на данный момент в числе запасных на гонку.
Мужской масс-старт начнется в 14.00 (мск), а женский — в 16.25 (мск).
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