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Куклина призналась, что спринтерская гонка далась ей очень тяжело

14:35
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Российская биатлонистка Лариса Куклина после спринтерской гонки на Кубке мира в Оберхорфе прокомментировала свое выступление. Победу одержала норвежка Тирил Экхофф.

«Рада, что справилась со стрельбой, за нее сильно переживала. Наверное, допустила ошибку, что в начале третьего круга бросилась за швейцаркой. До такой степени устала в начале подъема, что просто встала. Мне хотелось сесть на снег. Это было большой ошибкой», — сказала Куклина в эфире «Матч ТВ».

Кубок мира по биатлону

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