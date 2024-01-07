Кубок мира: смотреть трансляцию эстафеты сегодня

Четвертый этап Кубка мира по биатлону сезона 2023 / 2024 проходит с 5 по 7 января в Оберхофе (Германия). В программе последнего соревновательного дня — мужская эстафета 4х7,5 км и женская эстафета 4х6 км.

Публикуем расписание финального дня IV этапа Кубка мира. Время начала — московское.

Расписание финального дня IV этапа Кубка мира

7 января, воскресенье

13.30. Мужчины. Эстафета 4х7,5 км

16.25. Женщины. Эстафета 4х6 км

В прямом эфире Кубок мира по биатлону можно смотреть в онлайн-кинотеатре Okko по платной подписке. Также соревнования будут доступны на IBU Live TV и Евроспорт 1.

Кубок мира по биатлону: общий зачет, календарь, новости и статьи