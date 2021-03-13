Губерниев о падении мачты на трассу в Нове-Место: «Хотел бы посмотреть на рожу директора стадиона»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал инцидент с падением мачты на трассу на Кубке мира в чешском Нове-Место.

«Чехи — позорники вдвойне. С нами не стал разговаривать директор стадиона, я хотел бы посмотреть на его рожу, если бы она кого-то задела. Слава Богу, что не случилось трагедии. Я очень разочарован подготовкой стадиона. Оказывается, что это мыльный пузырь, а не стадион. Многие сравнивают это с падением мачты в Ханты-Мансийске. Но там был сильный ветер, оттуда увели людей. А здесь на ровном месте, потому что снег растаял. У вас первый раз снег растаял, ребят? Они следят, стоишь ли ты в маске один на стадионе, но при этом не проверяют столбы. В одном вопросе у них все превращается в паранойю, а в другом вопросе они ничего не делают. Нужно накладывать на стадион санкции. Если у них просто так падают столбы, то какого хрена здесь проводят соревнования за Кубок мира?», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее, перед началом женской гонки, временная мачта освещения упала на биатлонную трассу в чешском Нове-Место, где проходят гонки этапа Кубка мира. Никто не пострадал.

(Владимир Пушкарев)