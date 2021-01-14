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Казакевич допустила пять промахов на второй стрельбе в спринте в Оберхофе

17:06
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Ирина Казакевич во время спринта на шестом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе на «стойке» допустила пять промахом.

После первого рубежа росиянка с «нулем» проигрывала лидеру лишь 19 секунд. После выхода на последний круг разница уже более двух с половиной минут.

«СЭ» ведет прямую онлайн-трансляцию женского спринта в Оберхофе. Начало гонки — в 16.30 (мск).

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

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