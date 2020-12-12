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Касперович объяснил неудачное выступление Логинова в начале сезона

18:31
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Личный тренер Александра Логинова Александр Качперович объяснил неудачное выступление чемпиона мира в начале сезона.

— Лидерство на него не давит, тем более что он никогда не считал себя лидером. Он просто делает свою работу, величия перед другими спортсменами нет, — цитирует Касперовича ТАСС. — Так что это лидерство на нем никак не отражается. Лидером он ощущает себя в семье. Я горжусь, что соприкасаюсь с таким спортсменом, порядочным и честным человеком.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10241853

Кубок мира по биатлону

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