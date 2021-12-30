Хованцев назвал правильным решение СБР пропустить этап в Антхольце ради подготовки к Олимпиаде

Экс-тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал новость о том, что спортсмены из группы Юрия Каминского пропустят этап Кубка мира в Антхольце (Италия).

«Думаю, что это правильное решение делать уклон на целенаправленную подготовку к Олимпийским играм. Для тех, кто примет участие на этапе Кубка мира в Антхольце, будет короче на неделю период подготовки, где можно будет решить какие-то проблемы или целевые задачи перед Олимпиадой», — сказал Хованцев «СЭ».

Хованцев также рассказал, не считает ли он более правильным посмотреть спортсменов на стартах в сравнении с биатлонистами из других стран.

«У нас достаточно будет стартов, где можно будет посмотреть на других спортсменов в сравнении. Не все ж биатлонисты пропустят этап в Антхольце, а только ведущие с целью хорошей подготовки к Играм. Тренер знает, какой отрезок времени нужен ребятам, чтобы вывести спортсмена на пик его формы. В лыжах тоже пропускают этапы: пропустил — успешно выступил. Это вполне реально и в биатлоне», — добавил Хованцев.

Этап Кубка мира в Антхольце пройдет с 20 по 23 января. В группу Каминского входят Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов и Антон Бабиков.