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Отобравшиеся на Олимпиаду биатлонисты из группы Каминского пропустят этап Кубка мира в Антхольце

15:57
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Глава пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов сообщил, что биатлонисты из группы Юрия Каминского пропустят этап Кубка мира в Антхольце (Италия).

«Группа Юрия Каминского пропустит этап Кубка мира в Антхольце, а группа Сергея Башкирова останется в Антхольце. Состав на Игры мы обнародуем после Рупольдинга. Группа Каминского отправится на предолимпийский сбор на Семинский перевал. У женской сборной аналогичный сбор запланирован в Антхольце. Не могу сказать на сто процентов, но думаю, что основная команда выступит на этом этапе. По точному составу сейчас никто не скажет. Кубок IBU уже закончится, но у них начнется сбор перед чемпионатом Европы. Тренеры решат после Рупольдинга, кто куда поедет», — приводит РИА «Новости Спорт» слова Аверьянова.

Этап Кубка мира в Антхольце пройдет с 20 по 23 января. В группу Каминского входят Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов и Антон Бабиков.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20211230/biatlon-1766189124.html

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Иван Торопцев все материалы автора

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