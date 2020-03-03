Губерниев не полетит в Чехию на этап Кубка мира из-за угрозы коронавируса

Российский телекомментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что не полетит на этап Кубка мира в чешском Нове-Место.

— В связи со вспышкой короновируса в Чехии творческая бригада программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» в Нове-Место не летит! Трансляции Кубка Мира по «Матч ТВ» будут в полном объеме, работаем из Москвы. Уверен, что старты без зрителей и телевизионных журналистов из России помогут нашей сборной все преодолеть и бороться за золото в каждой гонке.

Ранее стало известно, что чешский этап Кубка мира пройдет без зрителей. Соревнования в Нове-Место пройдут с 5 по 8 марта.