Глава IBU прокомментировал решение провести этап Кубка мира в Чехии без зрителей из-за коронавируса

Президент Международного союза биатлонистов Олле Далин в интервью «СЭ» заявил, что решение провести этап Кубка мира в Нове-Место без зрителей приняли власти Чехии.

— IBU проведет этап Кубка мира без зрителей. Как вы принимали решение и неужели все так серьезно?

— Это было решение чешских властей. Мы не изобретаем свои правила. Мы просто следовали решениям ВОЗ и руководства страны. Сейчас идет диалог между ними и организаторами.

— Может быть, вы читали высказывание Мартена Фуркада? Он недоволен, что болельщиков не пускают, а биатлонисты едут все вместе из северной Италии, где вспышка эпидемии.

— Мы просто придерживаемся рекомендаций чешских властей, у них наибольшее количество информации об этом.

— Но вы проверяете биатлонистов? Температуру, физическое состояние?

— Я не совсем в курсе этого. Но это надо решать национальным властям. Если они посоветуют, будем это делать.

— Что делать с билетами? Вам придется их возвращать и терпеть убытки?

— Сейчас это в первую очередь задача организатора — уладить этот вопрос. (Дмитрий Кузнецов)