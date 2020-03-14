Фуркад победил в последней гонке в карьере, но упустил Большой хрустальный глобус

Француз Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти. Гонка стала последней в сезоне и последней в карьере биатлониста — накануне он объявил о завершении выступлений.

В общем зачете Кубка мира Фуркад уступил победу Йоханнесу Бе, который сегодня занял четвертое место.

Лучшим из россиян стал Александр Логинов, финишировавший седьмым.

Этап Кубка мира в Контиолахти прошел без зрителей из-за эпидемии коронавируса, а последний этап в Осло был отменен.

Контиолахти (Финляндия)

Кубок мира

Мужчины

Гонка преследования 12,5 км

1. Мартен Фуркад (Франция) — 31.25,4 (3 шт. круга)

2. Кантен Фийон Майе (Франция) — отставание 2,9 (2)

3. Эмильян Жаклен (Франция) — 4,5 (4)

4. Йоханнес Бе (Норвегия) — 8,3 (4)

5. Арнд Пайффер (Германия) — 14,1 (2)

6. Эрленн Бьентегорд (Норвегия) — 15,6 (0)

7. Александр Логинов (Россия) — 24,0 (1)...

15. Евгений Гараничев (Россия) — 1.08,7 (1)...

25. Карим Халили (Россия) — 2.00,2 (0)...

41. Эдуард Латыпов (Россия) — 3.46,4 (6)...

46. Матвей Елисеев (Россия) — 4.29,8 (11)