Французские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на этапе Кубка мира

Сборная Франции по биатлону одержала победу в смешанной эстафете на седьмом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).

Лу Жанмонно, Каролин Коломбо, Эрик Перро и Фабьен Клод финишировали с результатом в 1 час 6 минут 32,3 секунды с шестью дополнительными патронами на рубежах.

Второе место заняла команда Швеции. Анна Магнуссон, Ханна Эберг, Мартин Понсилуома и Себастьян Самуэльссон отстали от лидеров гонки на 33,6 секунды, использовав 18 дополнительных патронов.

На третьей строчке расположились норвежцы. Каролин Кноттен, Ингрид Тандревольд, Йоханнес Дале и Эндре Стремсхайм (+38,3; 16 доп. патронов).

Биатлон. Кубок мира, 7-й этап. Смешанная эстафета, 4x6 км

1. Франция (Лу Жанмонно, Каролин Коломбо, Эрик Перро, Фабьен Клод) — 1:06.32,3 (6 промахов).

2. Швеция (Анна Магнуссон, Ханна Эберг, Мартин Понсилуома, Себастиан Самуэльсон) — отставание 33,6 секунды (18 промахов).

3. Норвегия (Каролин Кноттен, Ингрид Тандреволд, Йоханнес Дале, Эндре Стремсхейм) + 38,3 (16 промахов).