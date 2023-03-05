Эстафета супермикст на этапе Кубка мира в Нове-Место: где смотреть трансляцию

5 марта в Нове-Место (Чехия) пройдет эстафета супермикст (2x6 км + 2x2,75 км) Кубка мира-2022/23 по биатлону.

В субботу норвежка Марта Ольсбу Ройселанн стала первой в женской гонке преследования, а среди мужчин лучшим стал ее соотечественник Йоханнес Бе.

Подробная информация о Кубке мира по биатлону: календарь и новости, общий зачет и статьи.

Видеотрансляция гонки седьмого этапа Кубка мира будет доступна в прямом эфире в Okko. Перейти на трансляцию можно, нажав на картинку ниже.