Смешанная эстафета этапа Кубка мира в Нове-Место: где смотреть трансляцию

5 марта, в воскресенье, в чешском Нове-Место пройдет смешанная эстафета (4x6 км) Кубка мира-2022/23 по биатлону.

4 марта в мужской гонке преследования победу одержал норвежец Йоханнес Бе, а его соотечественница Марта Ольсбу Ройселанн стала лучшей среди женщин.

Подробная информация о Кубке мира по биатлону: календарь и новости, общий зачет и статьи.

Видеотрансляция гонки седьмого этапа Кубка мира будет доступна в прямом эфире в Okko. Перейти на трансляцию можно, нажав на картинку ниже.