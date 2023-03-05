Смешанная эстафета этапа Кубка мира в Нове-Место: где смотреть трансляцию
5 марта, в воскресенье, в чешском Нове-Место пройдет смешанная эстафета (4x6 км) Кубка мира-2022/23 по биатлону.
4 марта в мужской гонке преследования победу одержал норвежец Йоханнес Бе, а его соотечественница Марта Ольсбу Ройселанн стала лучшей среди женщин.
Подробная информация о Кубке мира по биатлону: календарь и новости, общий зачет и статьи.
Видеотрансляция гонки седьмого этапа Кубка мира будет доступна в прямом эфире в Okko. Перейти на трансляцию можно, нажав на картинку ниже.
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