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Сегодня, 17:20

Француженка Симон выиграла женский масс-старт на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Иван Шитик
Корреспондент
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15 января на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге прошел женский масс-старт. Победу в гонке одержала француженка Жюли Симон. Она допустила три промаха и пробежала дистанцию за 35 минут и 5 секунды.

Вторую строчку заняла представительница Италии Лиза Виттоцци, отставшая от победительницы на 2,6 секунды (при 1 промахе).

Француженка Анаис Шевалье-Буше стала вгонке третьей, также допустив 1 промах на четырех огневых рубежах.

Напомним, что 15 января также прошел мужской масс-старт, где первые четыре места заняли спортсмены из Норвегии.

Анаис Шевалье-Буше
Жюли Симон
Лиза Виттоцци
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